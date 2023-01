Retea care "masluia" consumul la gaz, destructurata de anchetatori in Cluj si Salaj - VIDEO si FOTO

O retea care bloca functionarea contoarelor de gaz a fost destructurata de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii - I.P.J. Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda.Anchetatorii au facut 16 perchezitii domiciliare, in judetele Cluj si Sibiu, in cadrul unui dosar penal care vizeaza deteriorarea, modificarea, fara drept, sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a consumului de gaze naturale furnizate, infractiune prevazuta si ... citeste toata stirea