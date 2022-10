Retea de traficanti de droguri anihilata la Cluj. Unde e raiul traficantilor din judet - VIDEO

Mascatii au facut 35 de perchezitii domiciliare in Turda, Campia Turzii, comuna Mihai Viteazu, judetul Cluj si in judetul Maramures si au confiscat sute de mii de lei de la traficantii de droguri.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Cluj, au facut raiduri in municipiile Turda, Campia Turzii si comuna Mihai Viteazu, judetul Cluj si in judetul Maramures, au fost indisponibilizate 65 de pungi si plicuri cu substanta ... citeste toata stirea