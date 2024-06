Retelele de apa si canalizare vor fi extinse, in 11 localitati clujene! Investitia totala se ridica la peste 54 de milioane de lei

Cluj-Napoca si alte 10 localitati din judetul Cluj vor beneficia de extinderea infrastructurii de apa si canalizare.Compania de Apa "Somes" S.A., operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, a primit recent notificarea de acceptare pentru finantare a proiectului "Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in aglomerarile Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Huedin, Aghiresu-Fabrici, Bontida si Cojocna" prin Programul National de Redresare si Rezilienta - PNRR.Concret, in ... citește toată știrea