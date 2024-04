Retineri la cluj intr-un dosar de fals informatic in forma continuata si alte infractiuni, azi. Un dosar penal de fals informatic in forma continuata si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, de asemenea in forma continuata, s-a lasat cu ret

Retineri la cluj intr-un dosar de fals informatic in forma continuata si alte infractiuni, azi.Un dosar penal de fals informatic in forma continuata si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, de asemenea in forma continuata, s-a lasat cu retineri dispuse de politistii de la Ordine Publica din Cluj.Astfel, ieri politistii Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, pe numele a ... citește toată știrea