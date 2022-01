Retinuti pentru uciderea unui caine, noaptea ca talharii, in curtea unei case

Trei barbati au fost retinuti dupa ce au omorat un caine, chiar in curtea unei case.Cei trei barbati au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de "uciderea unui animal, cu intentie, fara drept" si "violare de domiciliu".La data de 11 ianuarie a.c, in jurul orei 08.30, politistii din cadrul Sectiei 12 Politie Rurala Ludus, au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca in cursul noptii, persoane necunoscute ar fi patruns in curtea unui imobil din localitatea Iclanzel, ... citeste toata stirea