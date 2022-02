Revin incendiile de vegetatie in Cluj, 18 interventii ale pompierilor in 3 zile

Revin incendiile de vegetatie in Cluj o data cu sosirea primaverii, cu consecinte nedorite si in unele cazuri decese.Doar in ultimele trei zile la Cluj a fost nevoie de interventia pompierilor, pentru stingerea incendiilor de vegetatie uscata, de nu mai putin de 18 ori. "Incendiile de vegetatie uscata s-au intensificat in ultima perioada", arata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. "Numai in ultimele trei zile am avut parte de 18 interventii de acest fel. Se poate intampla oricand ca ... citeste toata stirea