Revin incendiile de vegetatie scapate de sub control in Cluj, doar ieri a fost nevoie de interventia pompierilor in nu mai putin de 12 cazuri, zeci de hectare afectate

Revin incendiile de vegetatie scapate de sub control in Cluj, doar ieri a fost nevoie de interventia pompierilor in nu mai putin de 12 cazuri.Astfel, ieri echipaje de pompieri de la toate detasamentele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru a stinge incendii de vegetatie. Astfel, pana la ora 17, au fost inregistrate nu mai putin de 12 solicitari, din localitati precum Jichisu de Jos, Iuriu de Campie, Puini, Martinesti, Ciurila, Rogojel, Calea Lata, dar si din