Revin la Cluj-Napoca studentii! Prima banda de pe Observatorului este iarasi parcare - FOTO

Studentii revin in Cluj-Napoca, iar prima banda de pe strada Observatorului a redevenit parcare publica.Primarul Emil Boc a taiat parcarile si a redat acel spatiu traficului, dar studentii sunt de alta parere. In repetate randuri, primarul le-a transmis studentilor ca ar face bine sa vina la Cluj, dar sa isi lase masinile acasa."Studentii au facilitati pe care le vom mentine in continuare, cu privire la transportul in comun. Cei de la buget au doua linii gratuite, 50 la suta plateste Primaria ... citeste toata stirea