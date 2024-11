Revin ninsorile la Cluj! Cand vom vedea primii fulgi de zapada

Luna noiembrie va aduce ninsori in majoritatea regiunilor tarii, au anuntat meteorologii AccuWeather, care au emis o avertizare WinterCast pentru Romania. Astfel, temperaturile vor scadea considerabil, iar ninsorile vor fi prezente atat in zonele de campie, cat si in regiunile montane.Potrivit meteorologilor de la AccuWeather, ninsorile vor afecta majoritatea judetelor din Romania. Astfel, acestea se vor semnala in zonele montane, dar si in cele de campie.In centrul tarii, un strat generos ... citește toată știrea