Revine Concertul de Luminatie la Cimitirul Central din Cluj-Napoca dupa doi ani de pandemie

Dupa doi ani de pandemie, traditionalul concert de Luminatie din Cimitirul Central din Cluj-Napoca, revine in format normal. Publicul va putea participa la spectacolul organizat de Luminatie, in 1 noiembrie, incepand cu ora 18:30.Vor concerta solistii Roxana Chicidea, Oana Bolboaca, Adelin Ilca, Claudiu Madalin Baban, iar spectatorii vor putea asculta Requiem, de W.A. Mozart, sub bagheta dirijorului Vlad Eniu. Prezenti vor fi si membrii Orchestrei si ... citeste toata stirea