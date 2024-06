Revine Festivalul Placintelor la Cluj, luna viitoare in comuna Bobalna.E vorba de a doua editie a "Festivalului Placintelor" de la Bobalna, care in acest an are loc in 28 iulie. Este, dupa cum spun organizatorii, "un regal al gastronomiei traditionale, unde veti putea savura cele mai delicioase placinte, pregatite cu drag de oamenii harnici din Bobalna". "Inca din toamna anului trecut, acestia au ... citește toată știrea