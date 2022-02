Revine frigul in zona Transilvaniei. Luna martie va incepe cu temperaturi care pot sa scada si sub -10 grade Celsius

In urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci in Transilvania. Meteorologii anunta temperaturi foarte scazute pentru prima parte a lunii martie.Vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani (28 februarie - 13 martie) iar precipitatiile, slabe cantitativ, isi vor face simtita prezenta in unele regiuni in primele zile ale lunii martie si dupa 6-7 martie, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni, 28 februarie.In Transilvania, vremea va fi rece in cea ... citeste toata stirea