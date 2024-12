Revista Vogue deschide cu Romania clasamentul top 10 cele mai bune locuri de vizitat din lume in 2025: "Le are cu adevarat pe toate, de la scena artistica plina de viata din Cluj pana la drumetii in Carpati"

Revista Vogue deschide clasamentul sau al destinatiilor de vizitat in 2025 cu Romania, informand calatorii internationali ca tara noastra "le are cu adevarat pe toate"."A durat ceva timp pentru a ajunge acolo, dar in sfarsit pare ca Romania iese in sfarsit din umbra istoriei sale tumultoase din secolul al XX-lea", arata editorul Liam Hess. "Este una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, scenele sale gastronomice si culturale sunt infloritoare si este acea tara ... citește toată știrea