Revolta pe Aeroportul Cluj! Zeci de pasageri abandonati de WizzAir, dupa ce a vandut mai multe bilete decat locuri: "Bataie de joc: Ai bilet, dar nu zbori"

Marti, 02 Septembrie 2025, ora 11:48
Dimineata de marti a inceput cu haos si lacrimi pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj. Zeci de pasageri care trebuiau sa ajunga la Londra si la Stuttgart au ramas blocati in aeroport, dupa ce Wizz Air a vandut mai multe bilete decat locuri in aeronave. In total, 27 de oameni au fost refuzati la imbarcare, desi aveau bilete platite si, in unele cazuri, chiar si bagaje de cala deja predate.

VIDEO- 14 Pasageri care zburau spre Londra - Luton abandonati pe Aeroportul Cluj-Napoca: "Ni s-a ...citește toată știrea

