Revolta si teama printre clujeni, dupa ce s-au aruncat erbicide din elicopter: "Periculos pentru toata lumea/ Se usuca tot. Nimic BIO!" VIDEO

Erbicidare din elicopter in Petrestii de Jos, Satul Deleni, judetul Cluj: Locuitorii Sunt nemultumiti si speriatiUn video realizat de o clujeanca in care surprinde erbicidarea din elicopter in comuna clujeana Petrestii de Jos, satul Deleni, a starnit nemultumirea si ingrijorarea localnicilor. In imagini se poate observa cum un elicopter pulverizeaza erbicid peste campuri si gradini, starnind reactii puternice in randul comunitatii.Localnicii se tem de impactul pe care aceste substante ... citește toată știrea