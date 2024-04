Revoltati de preturile "nebune" din oras, clujenii merg in judetele vecine pentru anumite servicii: "Merg pentru a beneficia de preturi decente"

Un fenomen ciudat a luat amploare in Cluj-Napoca din cauza preturilor extrem de mari la servicii. Oamenii zic ca atunci cand au ocazia, prefera sa mearga la un salon sau poate la o croitorie, in judetele vecine. Cresterea constanta a costurilor vietii in municipiu i-a fortat pe oameni sa caute solutii ingenioase la problemele de zi cu zi."Am descoperit de curand ca mai multe persoane din viata mea merg in Alba Iulia pentru a beneficia de anumite servicii la preturi decente si sa evite unele ... citește toată știrea