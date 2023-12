Intr-o epoca a inovatiei medicale in continua expansiune, chirurgia robotica - cu ajutorul sistemului Da Vinci XI - a devenit un adevarat miracol pentru pacientii cu patologie pelvina, mai ales in cazurile de afectiuni uterine. Aceasta tehnologie de ultima ora aduce o serie de beneficii remarcabile pentru pacienti si chirurgi deopotriva, revolutionand modul in care astfel de interventii chirurgicale delicate sunt efectuate.Dr. Dragos Iuga este medic primar Obstetrica -ginecologie in cadrul ... citeste toata stirea