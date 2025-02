Revolutia verde in Cluj-Napoca! Mii de clujeni ar putea planta legume pe domeniul public. Gradinaritul urban devine realitate?

Mii de clujeni ar putea planta zarzavaturi, legume si pomi fructiferi pe domeniul public, iar gradinaritul urban ar deveni o realitate in Cluj-Napoca!Reprezentantii asociatiei "Societatea Organizata Sustenabil" (SOS) Cluj solicita municipalitatii clujene investitii pentru gradini comunitare si statii de compostare la gradini de proximitate, pentru a reduce considerabil poluarea cu metan.Chiar daca legislatia locala interzice cresterea legumelor pe domeniul public, in 2024, in urma ... citește toată știrea