Revolutie in administratie la Cluj: 9,4 zile lucratoare, termenul mediu de emitere a autorizatiilor de construire

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, sustine ca o autorizatie de constructie este emisa in medie in 9,4 zile lucratoare."Suntem foarte multumiti ca am reusit sa obtinem termene extrem de scurte pentru solutionarea documentatiilor de urbanism depuse la nivelul institutiei noastre. Avand in vedere ca 2021 a fost un an dificil, cu multe restrictii, dar si faptul ca volumul de munca s-a dublat in unele cazuri, putem spune ca rezultatele sunt mai mult decat imbucuratoare", a spus Alin ... citeste toata stirea