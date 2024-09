Revolutie in sanatate la Cluj: 2.000 de pacienti pe zi! Ambulatoriul, transformat din ruina in bijuterie medicala de 16 milioane de euro- FOTO

Clujul se pregateste pentru o schimbare radicala in domeniul medicalAstazi au fost inaugurate spatiile complet modernizate destinate copiilor din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infectioase. "Acest ambulator, odinioara falimentar si in ruina, a fost transformat intr-o structura moderna, capabila sa preia pana la 2.000 de pacienti pe zi. Este o performanta unica in Romania!", a declarat Alin Tise. Investitia impresionanta, de 16 milioane de euro, include aparatura de ultima ... citește toată știrea