Rezultate alegeri Cluj 2024: Prezenta mare la vot la Cluj. 50,32% din clujeni au votat astazi la alegerile locale

Stire in curs de actualizare....UPDATE ora 1:00Citeste STIREAREZULTATE ALEGERI CLUJ 2024 - Emil Boc castiga inca un mandat de primar al Clujului, iar Alin Tise de presedinte al Consiliului Judetean Cluj- declaratia ii apartine lui Rares Bogdan , prim-vicepresedinte PNLRares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL , a anuntat in aceasta noapte, in jurul orei 1:00, ca, la Cluj, PNL a castigat si fotoliul de primar, prin Emil Boc, si pe cel de presedinte al Consiliului Judetean Cluj, prin Alin ... citește toată știrea