Rezultate Bacalaureat 2022 Cluj. Media maxima pentru 0pt absolventi de liceu

Clujul se afla pe primul loc in clasamentul judetelor cu cea mai mare rata de promovare, 85,1%. Opt liceeni din judet au reusit sa obtina media 10 la examenul de Bacalaureat, in 2022. Trei dintre ei sunt de la Liceul Teoretic "Avram Iancu" din Cluj, Liceul Teoretic "Avram Iancu" se claseaza pe primul loc in topul judetului Cluj. Pe locurile urmatoare sunt liceele "Lucian Blaga", "Nicolae Balcescu", "Gheorghe Sincai", "Onisifor Ghibu" si Colegiul Economic "Iulian Pop", fiecare cu cate un ... citeste toata stirea