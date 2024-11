Rezultate FINALE alegeri 2024! Calin Georgescu si Elena Lasconi, in turul 2 al alegerilor prezidentiale. Diferenta infima intre Lasconi si Ciolacu

Alegerile prezidentiale din Romania au adus o surpriza de proportii, intrucat Calin Georgescu si Elena Lasconi au reusit sa se califice in turul al doilea. Sefii celor doua cele mai mari partide din Romania, aflati la guvernare, nu au reutit sa ajunga in finala competitiei. Georgescu si Lasconi au captat atentia electoratului prin abordari diferite, dar ambii promitand schimbari majore in peisajul politic al tarii.Calin Georgescu, cunoscut pentru discursurile sale axate pe suveranitate ... citește toată știrea