REZULTATE PAREsIALE OFICIALE ALEGERI CLUJ 2024: Boc 42,55% / Tise 39.47%. Care sunt partidele care vor forma Consiliul local si Judetean Cluj

Rezultate partiale ale alegerilor locale din Cluj: Alin Tise conduce la presedintia Consiliului Judetean, Emil Boc in frunte pentru Primaria Cluj-NapocaAu fost anuntate rezultatele partiale ale alegerilor locale din Cluj, care confirma cifrele anuntate anterior in baza numaratorilor paralele ale partidelor. Acestea reflecta o imagine reprezentativa asupra preferintelor alegatorilor pentru diferitele pozitii administrative.Astfel, in cursa pentru presedintia Consiliului Judetean Cluj, ... citește toată știrea