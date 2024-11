Rezultatele OFICIALE Cluj la alegeri prezidentiale! Datele BEJ confirma: Elena Lasconi a triumfat la Cluj. Are dublu voturi fata de al doilea clasat

Potrivit Biroului Electoral Judetean Cluj, privind centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru presedintele Romaniei, din totalul de 615.924 de alegatori trecuti in listele electorale, la urne s-au prezentat 353.570. Totodata, numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne si au fost inscrisi in listele electorale permanente a fost de 272.618.Numarul total al alegatorilor care au votat in alta sectie de votare decat cea in care au fost arondati conform domiciliului, ... citește toată știrea