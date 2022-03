Rinichii de la cel mai in varsta donator de urgane din Romania au ajuns la Cluj.Prelevarea a avut loc ieri la spitalul judetean din Targu Mures, unde mai multe echipe de medici din localitate, dar si din Bucuresti si Cluj, au prelevat mai multe organe - ficat si rinichi - de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre o femeie de 84 de ani, internata in Sectia Clinica ATI, aceasta fiind cel mai varstnic donator din Romania. ... citeste toata stirea