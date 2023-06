Risc de inundatii pe Cris si Somes, in Cluj, avertizeaza hidrologii, care au emis o alerta cod galben de inundatii in mai multe bazine hidrografice.INHGA arata azi ca exista risc de inundatii in bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Barzava, Caras, Bistrita - afluent al raului Siret. Avertizarea e valabila de azi la ora 13 pana maine la miezul noptii. "Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza ... citeste toata stirea