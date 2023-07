Risc de inundatii pe Somes si Cris in Cluj, avertizeaza hidrologii.INHGA a emis o avertizare de atentionare hidrologica azi, cod galben de inundatii pana maine dimineata la ora 6, pe raurile din bazinele hidrografice Somesul Mic - bazinul superior si pe afluenti din bazinul mijlociu si inferior in judetul Cluj si afluentii mici aferenti sectorului in aval de statia hidrometrica Dej - amonte de statia hidrometrica Ulmeni, in ... citeste toata stirea