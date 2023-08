Risc de viituri in arealul Somes-Tisa, pana joi dimineata, in Cluj e vizat Somesul.Conform situatiei hidrometeorologice actuale si prognozei meteorologice pentru urmatoarele 24 de ore, specialistii INHGA au instituit codul galben pentru unele sectoare de cursuri de apa, incepand de astazi, 23 august, la amiaza, pana maine dimineata la ora 8. In acest interval, vor fi afectate bazinele hidrografice Viseu, Iza, Lapus, Tur, Somesul Mare, Somesul Mic si Somes, unde sunt posibile cresteri de ... citeste toata stirea