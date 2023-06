Calitarea vietii propavaduita de primarul Emil Boc nu se sutine si in teren, pe strada Sigismund Toduta din Cluj-Napoca, artera aflata in proces de modernizare in proiectul Somesului, arata riveranii de pe aceasta strada. La sedinta de Consiliu Local din 16 iunie, acestia au semnalat oficialilor Primariei, prin intermediul a doi reprezentanti, ca bolarzii de beton montati pe aceasta strada in cadrul lucrarilor de modernizare sunt extrem de periculosi pentru pietoni, copii si adevarate capcane ... citeste toata stirea