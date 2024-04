Riveranii de pe strada Uliului, afectata de alunecari grave de teren, au reprosat Primariei ca de ani de zile carpeste strada, fara sa intervina temeinic ca artera sa nu se mai surpe

Locuitorii de pe strada Uliului, afectata de alunecari grave de teren, au cerut Primariei, la sedinta de Consiliul Local din 29 aprilie, sa intervina temeinic in zona pentru ca situatia sa nu se mai repete. Oamenii au relatat ca au sesizat problemele de la nr. 90 inca din 2020, insa masurile luate de municipalitate au fost superficiale."La numarul 90, problema este din 2020, cand a aparut o groapa imensa in fata. Am facut sesizari de mai multe ori si se repara, dar nu se repara cauza. S- a ... citește toată știrea