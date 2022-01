Riveranii se plang de polei si in comuna Baciu. "Asa e tot Cluj-Napoca. Scoateti sarea din camara pana vine cineva", le recomanda clujenii

Locuitorii din comuna Baciu, situata langa Cluj-Napoca, comuna in care s-au construit foarte multe blocuri, cer primarului din localitate sa mobilizeze forte pentru combaterea poleiului care s-a format pe trotuarele din localitate si asa putine, acum acestea sunt impracticabile, reclama cetatenii. Clujenii internauti le-au recomandat celor din Baciu sa scoata sarea din camara semnaland ca in municipiul Cluj-Napoca exista aceeasi problema in toate cartierele."Dl primar Janos J. Balazs oare se ... citeste toata stirea