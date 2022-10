Robotul da Vinci, cel mai avansat robot chirurgical din lume a ajuns la Spitalul Medicover Cluj

Spitalul Medicover Cluj isi continua dezvoltarea prin completarea investitiilor derulate pana in prezent in sectia de chirurgie, prin dotarea cu robotul da Vinci Xi, una din cele mai avansate tehnologii chirurgicale existente la ora actuala in lume.Chirurgia robotica reprezinta la ora actuala cel mai modern, eficient si precis instrument folosit in intreaga lume pentru tratarea a numeroase afectiuni medicale. Robotul chirurgical da Vinci Xi ii permite medicului chirurg sa efectueze gesturi ... citeste toata stirea