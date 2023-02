Rock simfonic la Cluj, Filarmonica de Stat Transilvania si Vita de Vie fac un concert in premiera

Rock simfonic la Cluj, Filarmonica de Stat Transilvania si trupa rock Vita de Vie fac un concert in premiera, la doua decenii de cand filarmonica a insotit trupa Deep Purple in turneul mondial.Dupa turneul mondial de la inceputul anilor 2000, in care i-au acompaniat pe parintii rock-ului, Deep Purple, Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania" urca pe scena, sub bagheta dirijorului Remus Grama, pentru a interpreta simfonic celebrele hituri ale formatiei Vita de Vie, miercuri la ora 19 pe ... citeste toata stirea