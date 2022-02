Roman din Cernauti: "Ma tem pentru familie. Romanii din Ucraina au suferit mereu consecintele conflictelor"

Cei circa 500.000 de etnici romani din Ucraina traiesc clipe de cosmar in aceste momente. In Cernauti, avioante de lupta trec deasupra orasului, sunt cozi la benzinarii si in magazine, aglomeratie la vama, in conditiile in care multi incearca sa scape de razboi trecand in Romania. Adrian Bota, student la Cluj, este originar din Cernauti, unde locuieste o mare parte din familia sa, povesteste pentru "Adevarul" care este atmosfera din orasul natal. El nu este acasa, dar este in permanenta ... citeste toata stirea