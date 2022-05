Roman evadat din Austria, prins la Floresti. A pus toata Austria pe jar

Un roman evadat din Austria a fost prins la Floresti si a fost dus la sectie, anunta surse din randul anchetatorilor. Acesta a fost cautat de sute de politisti austrieci in ultimele trei zile, dupa ce a evadat de sub escorta sambata, la St. Polten.Saptamanalul austriac Niederosterreichische Nachrichten scria ca romanul de 27 de ani era inchis din septembrie pentru infractiuni asupra proprietatii in Germania si urma sa fie deportat in Romania, unde avea de executat o pedeapsa cu inchisoarea mai ... citeste toata stirea