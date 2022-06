Romanca supranumita "Badanta diabolica" in Italia. Totul incepea cu un flirt, dar se termina prost pentru victime

O romanca din Italia a devenit cunoscuta in Italia dupa ce presa din Italia a relatat pe larg cazul ei. Femeia in varsta de 42 de ani a fost judecata si condamnata la inchisoare pentru faptele ei. Presa italiana scrie ca "Badanta diabolica", pe numele ei Valentina Vasile, isi alegea victimele in randul pensionarilor italieni pe care ii seducea si obisnuia sa-i filmeze in timpul aventurilor, iar apoi ii santaja cu fotografiile indecente. Femeia a actionat in special in Verona si Genoa, scrie ... citeste toata stirea