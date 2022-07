Romania a obtinut primul loc in Europa la Olimpiada Internationala de Matematica. Au participat 105 tari

Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada Internationala de Matematica."Cea mai buna performanta in ultimii 25 ani! Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial", a scris ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vineri, 15 iulie, pe pagina sa de Facebook.El i-a felicitat pe cei sase elevi romani (trei elevi de clasa a X-a si trei elevi de clasa a XI-a), precum si pe ... citeste toata stirea