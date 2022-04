Romania a primit refugiati sirieni evacuati din Turcia

Patruzeci de refugiati de origine siriana evacuati din Turcia au fost transferati in Romania, in aceasta luna, in cadrul programului de relocare extra-UE."Prin acest demers, Romania contribuie activ alaturi de comunitatea internationala la sprijinul si protectia refugiatilor stramutati in state terte, punand in aplicare angajamentele asumate pentru perioada 2020-2021. Finantarea actiunilor de relocare a fost sustinuta din Programul National Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare 2014-2020", ... citeste toata stirea