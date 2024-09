Romania, afectata de furtuna Ashley incepand de sambata seara

Romania va fi afectata, incepand de sambata seara, de Furtuna Ashley - care traverseaza Europa, cu ploi, vijelii si aer polar.Varful de intensitate al acestui ciclon - format de aer polar maritim - va fi duminica seara, iar cele mai afectate zone vor fi Bucurestiul si alte judete din sudul tarii."Intre 30 septembrie si 3 octombrie vom resimti efectele activitatii ciclonice in special in sudul si centrul Romaniei cu posibile efecte si in zona de sud-est a tarii. Indeosebi in Oltenia si in ... citește toată știrea