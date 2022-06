Romania, alertata de gazul radioactiv care provoaca cancer. Modificare radicala pe piata constructiilor

Administratorii cladirilor cu acces public vor fi obligati din 2023 sa ia masuri de limitare a concentratiei de radon, conform unei reglementari la care lucreaza Ministerul Dezvoltarii. Radonul este un gaz radioactiv care ajunge din sol in locuinte si provoaca cancer la plamani. Romania are un risc mare pentru sanatatea publica din cauza concentratiei mari de radon - gaz radioactiv aflat in sol, provenit din uraniul aflat in roci. Avertismentul este lansat de specialistii de la Universitatea ... citeste toata stirea