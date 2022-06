Romania are cel mai mare numar de copii in grija statului din UE. Cate adoptii au avut loc in 2021

2 iunie este "Ziua Copiilor Adoptati din Romania". Din nefericire aproape 50.000 traiesc fara parinti in sistemul de protectie si doar 1.500 au fost adoptati in 2021.Voluntarii care lupta pentru drepturile lor spun ca legea adoptiei nu ii avantajeaza nici pe cei care vor sa adopte, nici pe copiii care isi doresc o familie. Din aceasta cauza, tara noastra are cel mai mare numar de copii in grija statului din Uniunea Europeana. Multi dintre ei fug din centrele de plasament si ajung in strada ... citeste toata stirea