Romania are cele mai multe mame minore din UE. Lipsa educatiei sexuale, printre principalele cauze

Romania este pe primul loc la nasteri juvenile din Uniunea Europeana. Patru din zece mame sub 15 ani sunt de la noi din tara, arata o statistica realizata de organizatia Salvati Copiii.Cu toate ca Romania a dat sub 5% din numarul total de nasteri din Uniunea Europeana in 2020, 44,44% dintre fetele care au nascut inainte de a implini 15 ani sunt din Romania, care ocupa, astfel, primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, potrivit datelor definitive Eurostat.Organizatia Salvati Copiii ... citeste toata stirea