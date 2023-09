Potrivit Eurostat, speranta de viata in Romania este 79,1 ani la femei si 71,4 la barbati, date care ne plaseza printre codasii clasamentului. La polul opus se afla tari precum Elvetia, Islanda, Suedia, Italia, Spania, Finlanda sau Franta, unde speranta de viata a barbatilor este peste 80 de ani, iar a femeilor de peste 86 de ani. In ceea ce priveste mortalitatea infantila, Romania e pe primul loc in UE, cu 6 decese la 1000 de nasteri.Speranta mai redusa de viata a romanilor comparativ cu cea ... citeste toata stirea