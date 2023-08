Patru persoane ranite in exploziile de la Crevedia au fost transferate in strainatate, se va mai efectua astazi un transfer si posibil si maine, a declarat duminica dimineata seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, raed Arafat."Am transferat patru doi pompieri in stare critica si doi civili. Azi va mai exista un transfer. Avem locuri care ni s-au asigurat de diferite tari. E posibil sa fie transferuri si maine", a spus Arafat.In afara de discutile bilateriale cu Belgia si Italia ... citeste toata stirea