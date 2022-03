Romania, din nou pe primul loc in topul sumbru al mortii. Rata mortalitatii pe soselele din Romania este aproape tripla fata de media europeana

Din pacate, Romania se situeaza pe primul loc in cel mai sumbru top al Europei. Numarul de decese produse in accidente rutiere in anul 2021 a pus tara noastra pe primul loc, conform unei statistici realizate la nivelul Uniunii Europene.Rata mortalitatii pe soselele din Romania este aproape tripla fata de media europeana. Astfel, datele preliminare ale statisticii arata ca rata deceselor cauzate de accidente rutiere inregistrata in Romania anul trecut este de 93 la un milion de locuitori, fata ... citeste toata stirea