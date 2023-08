Romania este in continuare tara europeana in care au loc cele mai multe accidente rutiere mortale la un milion de locuitori, arata datele Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile. Astfel, in 2021, in Romania au fost inregistrate 92 de decese la milion de locuitori. Pe locul al doilea s-a aflat Bulgaria, cu 81 de decese. Urmeaza Letonia (78) si Croatia (72). Cele mai putine decese la milionul de locuitori in accidente rutiere au fost in Suedia (20), Danemarca (22), Irlanda (27) si ... citeste toata stirea