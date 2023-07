Esara noastra este impartita, in aceste zile, intre canicula si furtuni. In unele zone va ploua, iar temperaturile vor fi scazute, in timp ce in altele maximele ajung si la 35 de grade Celsius. Duminica, 2 iulie 2023, vremea va deveni instabila. In unele zone sunt asteptate averse.Duminica, 2 iulie 2023, vremea va deveni instabila si se va manifesta in cea mai mare parte a tarii prin innorari temporar accentuate, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, izolat ... citeste toata stirea