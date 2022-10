Romania, in top 3 la nivel european, cu cei mai multi elevi repartizati unui singur profesor

Numarul mediu de elevi repartizati unui singur invatator sau profesor din ciclul primar, secundar sau gimnazial era in Uniunea Europeana de 12,3 elevi in 2020, cel mai mare raport fiind in Tarile de Jos (16,5 elevi la un profesor), Franta (14,9) si Romania (14,3 elevi la un profesor), arata datele publicate miercuri de Eurostat cu ocazia Zilei Internationale a Educatiei, citate de agerpres.ro.La polul opus, in Luxemburg sunt repartizati 7,1 elevi la un profesor, in timp ce in Grecia sunt 8,5 ... citeste toata stirea