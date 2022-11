Romania, la coada clasamentului in UE la rata de angajare a tinerilor intre 15 si 29 de ani

Romania ocupa unul dintre ultimele locuri in Uniunea Europeana in privinta ratei de angajare a tinerilor cu varste intre 15 si 29 de ani.Mai putin de doua treimi dintre tinerii care nu urmeaza nicio scoala si doar 2,5% dintre cei care sunt intr-un program de educatie au job, fata de media europeana de 74%, repsectiv 25%, potrivit datelor publicate, luni de Eurostat. In UE, trei din patru tineri (74,7%) cu varste cuprinse intre 15 si 29 de ani care nu urmau un program de educatie formala erau ... citeste toata stirea